  • الجمعة 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بلدية المعذر تغلق منزلا حول إلى مطعم وتؤكد المواطن والمقيم عين لها

بلدية المعذر تغلق منزلا حول إلى مطعم وتؤكد المواطن والمقيم عين لها

بلدية المعذر تغلق منزلا حول إلى مطعم وتؤكد المواطن والمقيم عين لها
سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية المعذر التابعة لأمانة منطقة الرياض باغلاق احد المنازل السكنية الذي تم تحويله الى مطعم بشكل مخالف للنظام وبتفتيش الموقع تبين وجود كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وتم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المعذر لاتخاذ اللازم.

ذكر ذلك المهندس ابراهيم البكري رئيس بلدية المعذر واشار الى ان جولات البلدية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة في المنشآت حفاظا على الصحة العامة .

واكد ان المواطن والمقيم عين للأمانة وذلك بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف 940.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3743 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *