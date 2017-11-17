امين منطقة الرياض يدشن نظام الاتصالات الإدارية ببلديات المنطقة

سعيد العجل(صدى):

قام معالي المهندس ابراهيم بن محمد السلطان امين منطقة الرياض بتدشين نظام الاتصالات الادارية ببلديات المنطقة الذي يهدف الى ربط الانظمة المطبقة في مقر الامانة الرئيسي مع البلديات الاخرى الواقعة خارج مدينة الرياض والبالغ عددها ٤٧ بلدية تابعة لوكالة البلديات بمنطقة الرياض بحضور المهندس صالح المخضوب وكيل امانة منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة والمسئولين في الوكالة .

ويهدف هذا الاجراء الى تطوير الاداء في مختلف الاجهزة حيث تبنت وكالة شئون بلديات منطقة الرياض خلال الاشهر الماضية تنفيذ خطة التحول الاليكتروني الذي يقوم بربط كامل بلديات منطقة الرياض بنظام الاتصالات الاليكترونية في المقر الرئيسي للامانة حيث وجه المهندس صالح المخضوب وكيل امانة منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة فريق عمل من الوكالة ومن الادارة العامة لتقنية المعلومات بالامانة ومن كل بلدية اشتمل على اكثر من ٥٠ موظف عملوا بصورة مكثفة لانجاز المهمة واصبحت جميع بلديات مدن وقرى المنطقة مرتبطة مباشرة مع الامانة .

ويمثل هذا الانجاز خطوة هامة في تطوير وتسهيل الاجراءات التي من شأنها ان تسهل للمراجع والموظف متابعة انجاز المعاملات .

وقد شاهد معاليه المهندس ابراهيم السلطان عرضا عن هذا الانجاز معبرا عن شكره للمهندس صالح المخضوب ولكافة المشاركين في هذا العمل حيث سلم معاليه شهادات الشكر للمشاركين في فريق العمل .