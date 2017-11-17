بالفيديو.. شرطي أمريكي يقتل رجل احتجز زوجته رهينة

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شرطي أمريكي بقتل رجل أسود احتجز زوجته رهينة تحت تهديد السلاح في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وصوب الشرطي ديفيد نيشيوات، مسدسه نحو فيليب بيتس، 41 عاما، الذي كان يهدد زوجته بسلاح ويحتجزها رهينة في الشارع أمام متجر في شارع بايل بمدينة لاس فيغاس، نقلا عن ” ديلي ميل ” البريطانية.

وسجل المقطع صراخ الشرطي على الزوج: ” ماذا يحدث؟ ماذا تحمل في يدك؟ اترك سلاحك؟ ” . ثم توجه الشرطي مخاطبا المرأة: ” انزلي أرضا.. ابتعدي عنه ” .

وفي لحظة تالية، وبدون أن يمثل الرجل الأسود أي تهديد، أطلق الشرطي 4 رصاصات على بيتس، الذي انكفأ على وجهه دون حراك.