أسعار جديدة لتذاكر الطيران المحلية بداية عام 2018

حمود العنزي(صدى):

تخضع تذاكر الطيران المحلية للائحة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، الذي يشهد ارتفاع جديد في الاسعار بداية من 1 يناير.

وأكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة أمس، زيادة أسعار التذاكر بنسبة 5%، ضاربًا مثال بأن سعر تذكرة الطيران من الرياض إلى جدة إجمالي قيمة الفاتورة به 500 ريال، فعندما تخضع للزيادة ستكون الضريبة 25 ريال.

يذكر أنه عام 2018م سيشهد زيادة كبيرة في الاسعار للكثير من المنتجات والخدمات، نتيجة لخضوعها لضريبة القيمة المضافة.