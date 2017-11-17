بلغة الحروف.. عبدالله السدحان يصف فنانا بـ ” التافه ” فمن يقصد

أماني الغامدي(صدى):

وصف الفنان عبد الله السدحان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أحد الفنانين بالتافه، مستخدماً لغة الحروف في كتابة أسمه ما فتح باب التأويلات من متابعيه لمعرفة المقصود به.

وقال السدحان في تغريدته التي لاقت تداول لافت: ” فنان تافه ووزارة كانت تحتضر، وشكوى لا تتعدى أنها طفيلية من الفنان التافه ” ع.ح ” على إنسان مهما أخطأ له مكانة في قلوب الجميع ” ن.ق ” و ” ع.س ” .. تفاهة ما بعدها تفاهة ” .

وتابع السدحان : ” يريد أن يسترزق بعد أن فشل بالعطاء كان جائعاً ولم يشبع، وعدل لم يطبق، محمد بن سلمان يبحث عن العدل وهؤلاء يدمرون العدل بأحكامهم ” .

وتفاعل النشطاء مع التغريدة لمعرفة الأسماء التي يقصدها الفنان عبد الله السدحان ، والذين ربطوا فيما بينها وبين القضية الشهيرة المرفوعة من المخرج عامر الحمود ضده هو ورفيق دربه السابق النجم ناصر القصبي والتي آلت إلى تعويض الحمود بمبلغ 1.3 مليون ريال وذلك عن 13 جزءا من المسلسل الشهير ” طاش ما طاش ” بداية من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء.