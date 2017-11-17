فتح الهاتف الذكي بـ ” رائحة العرق “

لندن(صدى):

توصل متخصصون في الهواتف الذكية إلى طريقة جديدة لتأمين الهاتف الذكي، بعد تطور تقنيات الهاتف الذكي لكي يتم فتحه بكلمة سر من 4 أرقام تطورت لتصبح 6 أرقام ومنها إلى بصمة الأصابع ثم بصمة العين وأخيرا بصمة الوجه.

وخلال أقل من 5 أعوام، سيفتح الهاتفك الذكي ببصمة رائحة العرق بنفس طريقة بصمة اليد أو الوجه، بحسب ما نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

إن جزيئات ” بصمة عرق ” كل إنسان تكون فريدة من نوعها، ويمكن استخدامها لتحديد شخص يحمل أو يرتدي أو يحمل جهازا ذكيا، بما في ذلك ساعات اليد والهواتف الذكية.

يقول دكتور جان هالاميك، من جامعة ألباني، ولاية نيويورك إن هذه الوسيلة ستكون هي الأكثر أمانا للحفاظ على أسرار الهاتف الخاص بك آمنة من الهاكرز حيث إن بصمة العرق من الصعب جدا تقليدها.

ويقول الكيميائي، الذي شارك في تأليف الدراسة حول جدوى هذه التكنولوجيا الأكثر غرابة، إنه يمكن أن تصبح تلك النظرية حقيقة واقعة خلال 5 إلى 10 سنوات.

على غرار تقنية بصمة الوجه ومن قبلها بصمات الأصابع، يمكن أن تساعد طريقة بصمة العرق الأشخاص الذين غالبا ما ينسون كلمات المرور الخاصة بهم.

ويمكن أن تكون مفيدة أيضا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة، ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنهم قد لا يمكن وضع إصبعهم على جهاز استشعار هاتفهم الذكي.

تحتوي إفرازات الجلد على العديد من الجزيئات الصغيرة – أو الأيض – التي يمكن استهداف كل منها لتحليل التوثيق والتعريف للمستخدم.