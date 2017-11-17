وزير خارجية البحرين: المتحكم في السياسات اللبنانية يدعم الإرهابيين في دولنا

المنامة(صدى):

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بأن السياسة التي تلعبها لبنان للنأي بنفسها غير واقعية وليست إلا مجرد أحاديث إعلامية.

وأضاف ” من يرمي تهم الاحتجاز والاختطاف على دول شهد تاريخيها بأنها تدعم استقرار وازدهار لبنان، هو نفسه الذي يجلس مع المختطف والمحتجز وسيد الإرهابيين، ويشاركه الحكم ” .

وأكد بن أحمد، أن من يتحكم في قرارات وسياسات الحكومة اللبنانية، هو الإرهابي الذي يدعم الجماعات المسلحة في دولنا.