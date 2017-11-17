” فيسبوك ” تطرح خدمة جديدة للفيديو

متابعات(صدى):

أضافت شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، قسما جديدا بعنوان ” فيسبوك فور كرياتورز ” ، لتقديم النصائح لصانعي محتوى الفيديو وتمكينهم من التواصل بشكل أفضل مع مستخدمي التطبيق.

وبالنسبة للجوالات الذكية، أصدرت الشركة نسخة من الأداة في صورة تطبيق مستقل، متاح للتنزيل على أجهزة ” آيفون ” الآن، وسيطرح لأجهزة ” آندرويد ” خلال الأشهر المقبلة، ويشمل عددا من الخصائص التي تسمح لمستخدميه إضافة مقدمة أو خاتمة لمقاطع البث الحي عبر ” فيسبوك ” إلى جانب الرموز التعبيرية والإطارات.

ويمكن أيضًا لصانعي محتوى الفيديو استخدام التطبيق في تجميع التعليقات والاستجابة لها عبر مختلف المنصات التابعة لـ ” فيسبوك ” مثل ” إنستغرام ” و ” ماسنجر ” ، وتوفر الأداة الجديدة خدمة التحليلات التي تتيح للمستخدمين فهم طريقة تفاعل المشاهدين مع منتجاتهم.