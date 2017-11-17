الدولار يهبط بعد استدعاء مسؤولي حملة ” ترامب “

متابعات(صدى):

انخفض الدولار اليوم بعد صدور تقارير عن أول طلب رسمي من ” روبرت مولر ” الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث استدعى فريق حملة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الشهر الماضي مطالبًا بوثائق تتعلق بروسيا.

وتراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.33% عند 93.625، كما تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.50% عند 112.5000، بينما سجل اليورو ارتفاعا أمام الدولار بنسبة 0.33% عند 1.1809 اليوم في تمام الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.