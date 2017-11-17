كيف تقرأ رسالة واتساب بعد حذفها

متابعات(صدى):

توصلت بعض التقارير إلى طريقة للوصول إلى رسائل الواتساب بعد حذفها بخطوات بسيطة.

فقد لفت موقع ” ويكي هاو ” على سبيل المثال إلى أن واتساب تحتفظ تلقائياً بالمحادثات لمدة 7 أيام، و وحفظ نسخة احتياطية كل ليلة عند الساعة 02:00 ليلاً هلى الموبايل. كما أنه من الممكن أيضا إعداد هاتفك لدعم دردشاتك وحفظها في الآي كلاود.

إلا أن الجديد، اكتشاف ثغرة في الميزة الجديدة التي أطلقها واتساب قبل الأسبوع الماضي أي في ” حذف الرسائل المرسلة ” (Delete for Everyone)، التي تتيح ” إلغاء ” الرسائل اتي سبق أن أرسلت. فقد تم اكتشاف أنه يمكن قراءة الرسائل المحذوفة من خلال سجل الإشعارات على هواتف أندرويد.

ويمكن تطبيق الأمر عن طريق الضغط مطولاً على رمز الإعدادات، والنقر على ” عنصر التحكم ” (Widgets)، الذي يظهر على أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية. وبعد ذلك، انتقل إلى الأسفل للوصول إلى (Notification Log).

كما يمكنك أيضا عرض القائمة نفسها عن طريق تحميل تطبيق (Notification History)، بحسب ما أفادت ” الانديبندنت ” .

وتعمل الأساليب المذكورة أعلاه على الرسائل النصية فقط، وتختفي من سجل (Notification Log)، عند إعادة تشغيل الهاتف.