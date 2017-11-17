بالفيديو.. الصحافيتين الفرنستين تكشفان طريقة إنقاذهما من قبضة الحوثيين

باريس(صدى):

كشفت الصحافيتين الفرنسيتين بعد إنقاذهما من الحوثيين، إنهما ذهبا إلى اليمن لنقل حقيقة ما يحدث هناك، خاصة من أهالي البلد هناك.

وأوضحتا في تصريحات، أن الوضع هناك لم يسمح لهما بالتحرك، وهو سبب احتجازهما، وكشفا أنهما احتجزا من قبل 30 شخصا في صنعاء.

وأكدا أن التحالف العربي ساعدهما في الوصول إلى وجهتهم النهائية، وقاما بإيوائهما وإسكانهما خاصة أن الطريق التي كانتا من المقرر أن تسيران فيها وعرة وخطيرة.

وأضافتا الصحفيتين الفرنسيتين أن قوات التحالف نقلهما بطائرة إلى الرياض، وعبروا عن سعادتهما وامتنانهما بما قامت به قوات التحالف.