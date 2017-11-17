سيدة في دعوى خلع : جوزي غير مسئول وفاكر نفسه مش متجوز

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكده ” زوجي شخص مش مسئول فاكر نفسه لسه شاب مش متجوز ” .

وقاتل الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، كل شيء يأخذه بسخرية واستهتار غير السهر يوميا والخروج غير المبرر وعندما أطلب منه الجلوس معي في المنزل كحق لي حيث أجلس طول اليوم بمفردي لا أفعل شيئا سوى الطهي والتنظيف يرفض قائلا ” أنا أصحابي أهم من القعدة في البيت معاكِ ” .

واستكملت ، أوقات كثيرة كنت أظل أبكي لساعات بسبب عدم شعوري بأنني متزوجة؛ فأنا من أقوم بتحضير المنزل وتنظيم الزيارات لأهلي ولأهله وأتحمل المصاريف أيضا والفواتير، في حين أن زوجي لا يدفع شيئا ولا بيسأل في البيت أصلا، أهم شيء لديه الخروج والسهر.

وأضافت: شعرت أنه تزوجني كرها واتضح لي أن شخصيته غير مسئولة لا يعمل ولا يفعل شيئا سوى السهر، ووالدته زوّجته على أمل يتغير ولكن ” اللي فيه عيب مبيبطلوش هكذا هو زوجي ” عندما جلست مع نفسي لأفكر في حياتي وجدت أنني في الحالتين بمفردي فلا مانع من تكملة الحياة هكذا حينها ذهبت وأقمت دعوى الخلع عليه.