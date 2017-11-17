وزارة الدفاع الأمريكية تدعو ترامب للاستقالة

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها وجهت بالخطأ طلبا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على صفحتها الخاصة على ” تويتر ” تدعوه فيه إلى الاستقالة.

وسرعان ما قامت وزارة الدفاع الأمريكية بحذف التغريدة التى كانت قد نشرتها عن طريق الخطأ على صفحتها الخاصة على ” تويتر ” ، وتدعو برحيل ترامب عن الرئاسة.

ومن ناحية أخرى أعاد حساب آخر بعنوانproudresister ، نشر تلك التغريدة، ودعا فيه إلى استقالة ترامب، وكذلك كل من السيناتور الديمقراطى إلافرانكينا وروى مور، اللذين اتهما بالتحرش الجنسى.

من جهته أوضح السكريتير الصحفى للبنتاجون دانا أويت، أنه كان عمل عشوائيا وعن طريق الخطأ.