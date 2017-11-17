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تفاصيل 4 ساعات قضاها ” البشراوي ” من الاختطاف في لبنان إلى التحرير

تفاصيل 4 ساعات قضاها ” البشراوي ” من الاختطاف في لبنان إلى التحرير
علي القحطاني(صدى):

كشف المواطن على البشراوي المحرر في لبنان، تفاصيل رحلة استمرت 4 ساعات بعدما تركه الخاطفين في منطقة جبيلة تعرف بحوش السيد علي في الهرمل بالحدود اللبنانية السورية، قطعها سيرا على الأقدام.

وبعد رحلة استمرت 4 ساعات وصل البشراوي إلى نقطة أمنية داخل الحدود اللبنانية، وهناك تسلمته قوات الجيش.

وأعلنت سفارة المملكة ببيروت في بيان أول أمس الأربعاء تحرير ” البشراوي ” (32 عاماً)، مضيفةً أنه سيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة بعد انتهاء الإجراءات الأمنية.


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