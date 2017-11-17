الجيش المصري يدمر 9 أوكار للإرهابيين وسط سيناء

القاهرة(صدى):

ضبطت القوات المسلحة المصرية 3 أفراد من العناصر التكفيرية، كما دمرت 9 أوكار وعربة دفع رباعي و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية وسط سيناء.

وأعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط عدد 3 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية.

وأشار المتحدث العسكرى، في بيان له اليوم، إلى تدمير 9 أوكار وعربة دفع رباعى و3 دراجات نارية خاصة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأكد المتحدث العسكري إلى أن قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الشرطة المدنية تمكنت من إكتشاف وتدمير عدد (6) مزرعة للنباتات المخدرة و(2) مخزن عثر بداخلهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة .

وتابع: ” أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء ” .