بالفيديو.. ثري عربي يشتري عذرية فتاة حسناء بـ2.5 مليون يورو

واشنطن(صدى):

باعت فتاة أمريكية تدعى ” جيسيل ” ، 19 عاما، عذريتها فى مزاد علنى على موقع ” Cinderella Escorts ” الشهير والمعروف بسمعته السيئة، لثري عربي بمبلغ 2.5 مليون يورو.

وقالت الفتاة، إنها قامت بذلك لتستطيع تكملة دراستها وتحقيق حلمها فى السفر حول العالم، مضيفة، أنها لم تكن تتوقع أو تحلم أن تنتهى الصفقة بهذا السعر الخيالى والذى وصل إلى 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن ذلك كان حلم والآن أصبح حقيقة.

وأوضحت الفتاة، أن بيع عذريتها هو جزء من الحرية، وأنها كانت مصدومة من ردود أفعال الناس، التى تعارض فكرة السماح للمرأة ببيع عذريتها، مشيرة إلى أن قضاء وقت مع شخص لا تحبه، هو قرار شخصى ولا دخل لأحد به.

وكشفت الفتاة عن أن الفائز بالصفقة هو رجل أعمال مليونير من أبو ظبى، بعد أن دخل فى سباق مع ممثل هوليوودى والذى جاء ثانيا وسياسى روسى ولكنه جاء فى المرتبة الثالثة من ناحية العرض المالى، ولم تفصح الفتاة عن أسمائهما.