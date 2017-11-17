الرئيس الصيني يعلن دعم بلاده لجهود حماية السيادة الوطنية في المملكة

بكين(صدى):

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، دعم بلاده لجهود المملكة لحماية السيادة الوطنية وتحقيق المزيد من التنمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس إن الرئيس الصيني، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الهاتف على ثبات عزم الصين على تعميق التعاون الاستراتيجي مع السعودية بغض النظر عن تغير الموقف الدولي أو الإقليمي.

وقال شي إن الصين والمملكة بينهما شراكة استراتيجية شاملة مع ثقة متبادلة عميقة.

وتبادل خادم الحرمين والرئيس الصيني وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.