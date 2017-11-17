الأطباء تحذر: بخور الحبة السوداء ” سم قاتل “

حمود العنزي(صدى):

حذر أطباء ومختصون، من بخور الحبة السوداء، مشيرين إلى أنها سامه وخطير جدا، وليس لها قدرة على علاج بعض الأمراض كحساسية الصدر والصداع المزمن.

وأكد الأطباء أن الحبة السوداء تحتوي على الزيوت الطيارة التي تؤكل فقط، وبحرق الحبة السوداء في النار فإنها تفقد فوائدها وتبقى فقط الأشياء الضارة فيها، والتي تتحول إلى سموم قاتلة، لافتين إلى أن غشاء الأنف حساس جداً، ويعد أكثر امتصاصاً من المعدة، ولذلك يكون الضرر كبيراً.

وطالبوا بضرورة تدخل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لوضع حد لهذه الممارسات، ومحاسبة الأشخاص الذين يروجون لهذا النوع من العلاج.