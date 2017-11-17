10 صفات لن تكتشفيها بحبيبك إلا بعد الزواج

أماني الغامدي(صدى):

أكدت أخصائية بالعلاقات الزوجية انه هناك بعض الصفات لا يمكن اكتشافها إلا بعد الزواج، وكشفت دراسة بسؤال سيدات متزوجات أو مطلقات عن أهم الصفات التي ظهرت في رجالهن بعد الزواج، وجمعت النتائج في 10 صفات تكررت كثيراً.

1. الكذب

أجمعت كثيرات على أن صفة الكذب من أهم وأوضح الخصال التي ظهرت على أزواجهن بعد الزواج، ووجدن أنه يتفنن في اختراع الكذبات والأحداث غير الواقعية حتى تمر الأيام بسلام، ولكن أمرّ اللحظات هي التي تكتشف فيها المرأة أنها تعيش في عالم من الكذب والخداع.

2. القسوة

القسوة من أسوأ الصفات التي قد تواجهها المرأة في زوجها، فهي قرَّرت تغيير حياتها وإشراك شخص ليس من أهلها معها، رغبة منها في بعض المشاعر المختلفة التي لا يستطيع أحد منحها إياها سوى شريك حياتها، فإذا كان الشخص الأقرب على الإطلاق جافاً في معاملته، ولا يمكنك التفاهم معه، فكيف تسير هذه الحياة؟!

3. النظافة الشخصية

تراه من الخارج تأثرها الرائحة الرائعة، والمظهر الجذاب الذي تزينه الماركات والألوان، ثم بعد الزواج تكتشف أن كل هذا مجرد إكسسوار تختبئ وراءه عادة سيئة، بعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، والاعتماد على الروائح لإخفاء عدم مدوامته على الاستحمام أو غسل ملابسه، وتجد نفسها ليست قادرة على الاقتراب منه حتى لا تصبح حياتها جحيماً، هذه هي الصدمة التي وقع فيها كثير من الزوجات، وتحاول التعامل معها أو التغلب عليها باهتمامها به.

4. الخيانة

كيف لكِ أن تكتشفي أن شريك حياتك الأوحد له من الشريكات والحبيبات ما يفوق قدرتك على التخيل؟ كنتِ تعتقدين أنه اصطفاكِ من بين الجميع، ولكن الحقيقة غير ذلك، فهو محب للجمع بين الكثير من الحبيبات والشريكات، وأحياناً تدخل حياته نساء بلا صفة، فقط حبه للخيانة الدائم هو المسيطر.

5. البخل

تعتقد كثيرات أن الخروجات إلى المطاعم والكافيهات الشهيرة قبل الزواج تظهر معدن حبيبها الحقيقي، ولكن الحقيقة أن بعض الرجال قادرون على تحمل مرحلة ما قبل الزواج بمصاريفها، على أمل أن كل هذا سينتهي بعد الزواج، وسيتمكّن من توفير كل الأموال التي فقدها سابقاً، من خلال تضييق الخناق عليكِ وعلى أطفالك، والإفراج عن أمواله بصعوبة بالغة، فهذه أيضاً صفة سيئة نتمنى ألا تواجهيها في رجلك المستقبلي.

6. التابع لأُمِّه

يُخَيِّل لك أنه صاحب قراره، وأنه قادر على التصرف في كل أمور حياتكما، ثم وبعد الزواج يتضح أنه لا يمكنه اتخاذ أبسط القرارات، والأسوأ أن يتسبب ذلك في تدخل عائلته وأقاربه، وأحياناً جيرانه في أدق تفاصيل حياتكما، وفي بعض الأحيان قد لا يتحرك من منزله بدون إذن والدته، التي تباشر رعايتها له بعد أن تزوج.

7. الغيرة

بعض الفتيات يحببن الرجل الشرقي، الذي يعبر عن مشاعر غيرته واهتمامه بشكل دائم، فهو يُشعرها بالاهتمام والحب أحياناً، ولكن قد ينقلب السحر على الساحر وتصبح هذه الخصلة سبباً في ضياع الحياة الزوجية، وخلق حالة من الجحيم بين الطرفين، وهو ما يسمى بالغيرة القاتلة، وتصبحين معرضة للشك في كل تصرفاتك وعلاقاتك الاجتماعية.

8. الاعتمادي

أحياناً تُفرط المرأة في تحمل المسؤولية، واتخاذ كافة القرارات الجادة والمصيرية في حياتها وحياة زوجها، مما قد يظهر أنه حسن تربية وتمسك بالأصول، وهو أمر جيد أحياناً، ولكنه نقمة على حياة السيدة التي ابتلاها القدر بزوج يحب الاتكال والاعتماد على الآخرين، ويلقي على زوجته كل الحمول والمسؤوليات، التي تصل إلى درجة أن يجلس في المنزل بدون عمل، وهي التي تعمل وتكد حتى توفر الماديات المطلوبة له ولأبنائه.

9. الأنانية

لأنه منذ الصغر اعتاد على التعامل بأنانية مفرطة، وأنه الطرف الأهم في منزله، وكل ما يرغب به متاح طالما أنه الذكر، فتكون النتيجة أن علاقته بزوجته تصيبها الكثير من الضرر العاطفي، وأحياناً المادي، طالما وقفت رغبته وأنانيته في المنتصف.

10. الإدمان

رغم أن الشخص المعتاد على تناول العقاقير المخدرة قد تظهر عليه علامات تفضح هذه الخصلة السيئة، فإن بعض الرجال يستطيعون إخفاء هذه العلامات، ويفرطون في إظهارها بعد الزواج، لتصبح حياته كلها مدمرة، وتصبح علاقته بزوجته وأسرته كلها مهدَّدة، ويترتب عليها كثير من الصفات التي لا يمكن العيش معها، مثل (الضرب، وإطلاق الألفاظ السيئة، وبيع مقتنيات المنزل، ومقتنيات زوجته).