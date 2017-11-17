الفالح: تخفيض انتاج النفط بما لا يضر بالسوق

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح، عن تمديد التخفيضات الانتاجية خلال اجتماع أوبك المقرر في نهاية نوفمبر المقبل، وذلك سيكون تدريجيا بما يضمن رد فعل سلسا السوق.

وقال الفالح إن اجتماع الثلاثين من نوفمبر سيكون حدثا مهما لإعلان المسار المستقبلي، مشيرا إلى أن الرياض تجري مشاورات موسعة مع جميع زملائها حول العالم داخل وخارج أوبك.

وأوضح أنه بحلول نهاية مارس لن نكون عند المستوى الذي نريده وهو المتوسط لخمس سنوات، وذلك يعني نوعا ما من التمديد.

وأكد أن خفض فائض المخزونات وصل لأكثر من 50% ، وذلك يعني أننا ما زال لدينا بعض المخزونات الفائضة التي نحتاج إلى خفضها.

وشدد على عدم رغبتهم في زيادات حادة في السعر تسبب صدمة في السوق، وتحركات للأسعار تكون ضارة بالطلب.