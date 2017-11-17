بالفيديو.. الفراج يسخر من مساندي أوروا الياباني ضد الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي السعودي، وليد الفراج، تشجيع الجماهير غير المنتمية للهلال خلال مباراته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوروا ريدز الياباني، سيجلب النحس لـ ” الزعيم ” .

وقال فراج خلال برنامجه “ أكشن يا دوري ” ساخرا من هذه الجماهير، ” سيجلسون أمام التلفاز ويضعون أيديهم على خدهم ” .

وأكد على أن تشجيع بعض الجماهير لأوراوا على حساب الهلال يندرج تحت بند الحرية الشخصية، في الوقت الذي أثنى على زملائه الإعلاميين، مؤكدا أن مقالاتهم وتغريداتهم كلها داعمة للهلال.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريدز بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، السبت المقبل.