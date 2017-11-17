” التأمينات ” توضح حقيقة خروج 500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن زيادة عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل بمقدار 12 ألف بينما شهد عدد الوافدين انخفاضاً بمقدار 300 ألف.

وقال أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار إن المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الأعلام كانت مضللة حيث تم استخدام المصطلح للإشارة إلى رقمين مختلفين ونتج عنه فهم خاطئ للبيانات حيث تم استخدام مصطلح خروج من العمل للفئتين بينما أحد الأرقام يشمل المستبعدين فقط بينما يشمل الآخر الفرق بين المشتركين النشطين بين التاريخين.

جاء ذلك رداً على أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية حول خروج 500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل خلال الفترة من نهاية 2016 وحتى سبتمبر الماضي، والتي أكد العبد الجبار أنها غير صحيحة.

وأشار ، أن خروج عدد 300 ألف مشترك غير سعودي من سوق العمل خلال الفترة يمثل الانخفاض الفعلي في عدد المشتركين غير السعوديين نتيجة المقارنة بين عدد المشتركين النشطين بين التاريخين.