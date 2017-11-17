الكونجرس الأمريكي يوافق على إنفاق عسكري بقيمة 700 مليار دولار لعام 2018

واشنطن(صدى):

وافق الكونجرس الأمريكي أمس الخميس، على مبلغ قدره نحو 700 مليار دولار مخصص للإنفاق العسكرى للعام المالي 2018، بما يتجاوز ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب به.

وقد أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي وبالإجماع قانونًا يجيز إنفاقًا عسكريًا بقيمة 700 مليار دولار، بعد موافقة مجلس النواب عليه الثلاثاء. ولم يعد يتعيّن على ترامب سوى توقيعه لنشره.

وفي مواجهة تهديد الصواريخ البالستية الكورية الشمالية، وافق البرلمانيون الأميركيون أيضًا على زيادة استثنائية نحو 50 في المائة في موازنة وكالة الدفاع الصاروخي التي سترتفع من 8,2 الى 12,3 مليار دولار.

وسيتم من خلال الموازنة الجديدة شراء معدّات عسكرية حديثة، بينها خصوصًا 90 مقاتلة طراز إف 35، فضلا عن عشرات طائرات الهليكوبتر والدبابات الجديدة المدرّعة و14 سفينة جديدة وغواصات.