بالفيديو.. شاب يصفع عروسه في حفل زفافهما ورد فعل صادم للمعازيم

أنقرة(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تركي يصفع عروسه اثناء جلوسها في الكوشه في حفل زفافهما وسط رد فعل صادم للمعازيم .

وظهر العريس في الفيديو وهو يصفع عروسه بقوة على وجهها أثناء جلوسها في الكوشة في تصرف غريب كان الأغرب منه هو رد فعل المعازيم الذين استقبلوا ما فعله بالتصفيق والتشجيع.

وذكر ناشر المقطع أن الأمر يتعلق بالطقوس والتقاليد التي ترى أن هذا الفعل يجلب الحظ الحسن للعروس، والتي استقبلت الضربة المؤلمة في صمت دون أدنى رد فعل منها.