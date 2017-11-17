بالفيديو.. مشادة على الهواء بين فريدة الشوباشي ومحامي بسبب الإمام الشعراوي

نورة الشهري (صدى):

بسبب الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي، نشبت مشادة كلامية حادة بين المحامي بالنقض عصام عجاج، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.

وتلفظ عجاج بألفاظ خارجة على الهواء واتهم الشوباشي بأنها تبحث عن الشهرة في وسائل الإعلام بتصريحاتها عن قامة مثل الشيخ الشعراوي بقولها إن الشيخ صدمها عندما أعلن أنه سجد لله شكرًا على هزيمة مصر في حرب 67.

وأضاف ” عجاج ” ، خلال برنامج ” هنا القاهرة “، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة ” القاهرة والناس ” أن الشيخ الشعراوي إمام الدعاة في مصر، متسائلا: ” إيه الهزل اللي إحنا فيه ده، دي عمالة تخبط في الدين ليه، وقالت الرجل بيتجوز أربعة، فمن حق الفتاة أن تتزوج أربعة، فيه مليار و700 مليون مسلم عاوزين يحبسوكي “.

وقررت ” الشوباشي ” الانسحاب من البرنامج عقب هجوم المحامي عليها التي تطورت للسباب بأن وصفها بأنها نكرة، ودخل أيضا في مشادة مع ضيف آخر: ” والله أقوم أضربك، أنا بدافع عن ديني “، الأمر الذي جعل الإعلامية بسمة وهبة تتدخل لتنهي الفقرة على الهواء.