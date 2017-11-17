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فيديو.. ماذا قال المشجع النصراوي علي الكلباني عن مباراة الهلال في نهائي آسيا؟

فيديو.. ماذا قال المشجع النصراوي علي الكلباني عن مباراة الهلال في نهائي آسيا؟
نواف السالم(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يعلق خلاله الشيخ عادل الكلباني على مباراة الهلال مع أوراوا في النهائي الآسيوي.

وسأل موثق الفيديو ، الشيخ الكلباني ليدعو للهلال فما كان من الكلباني إلا أن قال: ” صحيح العالمية صعبة قوية “، قبل أن يستدرك: ” لكن الله يوفقهم “.

ومن المعروف عن الشيخ عادل الكلباني أنه مشجع نصراوي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 52 دقيقة

هي شغلت طاش ماطاش
كل سنة تسون حلقات
خلاص غثيتونا

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