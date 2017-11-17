فيديو.. ماذا قال المشجع النصراوي علي الكلباني عن مباراة الهلال في نهائي آسيا؟
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يعلق خلاله الشيخ عادل الكلباني على مباراة الهلال مع أوراوا في النهائي الآسيوي.
وسأل موثق الفيديو ، الشيخ الكلباني ليدعو للهلال فما كان من الكلباني إلا أن قال: ” صحيح العالمية صعبة قوية “، قبل أن يستدرك: ” لكن الله يوفقهم “.
ومن المعروف عن الشيخ عادل الكلباني أنه مشجع نصراوي.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 52 دقيقة
هي شغلت طاش ماطاش
كل سنة تسون حلقات
خلاص غثيتونا