فيديو.. ماذا قال المشجع النصراوي علي الكلباني عن مباراة الهلال في نهائي آسيا؟

نواف السالم(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يعلق خلاله الشيخ عادل الكلباني على مباراة الهلال مع أوراوا في النهائي الآسيوي.

وسأل موثق الفيديو ، الشيخ الكلباني ليدعو للهلال فما كان من الكلباني إلا أن قال: ” صحيح العالمية صعبة قوية “، قبل أن يستدرك: ” لكن الله يوفقهم “.

ومن المعروف عن الشيخ عادل الكلباني أنه مشجع نصراوي.