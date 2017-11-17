شاهد.. لحظة إنقاذ امرأة من لاس فيجاس من زوجها أراد أن يقتلها  

نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة انقاذ امرأة من زوجها ، والذي كان يحتجزها تحت تهديد السلاح في لاس فيجاس .

وجاء بالفيديو ضابط الشرطة ” ديفيد نيشيوات ” وهو ينظر إلى الزوج ” فيليب بيتس ” ، أثناء احتجازه زوجته وهو يوجه بندقيته إلى وجهها خارج متجر في شارع بايل في لاس فيجاس .

وبدأ الشرطي يصيح : “ماذا يحدث؟ ماذا لديك في يدك؟ طالباً منه إسقاط البندقية التي يحملها في يده ، ثم أمره بالابتعاد عنه زوجته، قائلاً: “انزل على الأرض! ابتعد عنها الآن! .

وبعد تحذير الرجل من الابتعاد عن زوجته، أطلق الشرطي أربعة طلقات ، وسقط الزوج “بيتس” على الأرض ، كما أصيبت زوجة “بيتس” خلال إطلاق النار.

وقالت صحيفة ” ريفيو جورنال ” أن ابنة الزوجين البالغة من العمر 10 سنوات كانت واقفة في مكان قريب من الواقعة ، لكن الشرطة نقلتها إلى مكان آمن.

فيما تم نقل الزوجين إلى أقرب مركز طبى حيث توفيّ الرجل ، وتم إجراء عملية جراحية لزوجته ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.