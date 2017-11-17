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  3. شاهد.. لحظة إنقاذ امرأة من لاس فيجاس من زوجها أراد أن يقتلها  

شاهد.. لحظة إنقاذ امرأة من لاس فيجاس من زوجها أراد أن يقتلها  

شاهد.. لحظة إنقاذ امرأة من لاس فيجاس من زوجها أراد أن يقتلها  
نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة انقاذ امرأة من زوجها ، والذي كان يحتجزها تحت تهديد السلاح في لاس فيجاس .

وجاء بالفيديو ضابط الشرطة ” ديفيد نيشيوات ” وهو ينظر إلى الزوج ” فيليب بيتس ” ، أثناء احتجازه زوجته وهو يوجه بندقيته إلى وجهها خارج متجر في شارع بايل في لاس فيجاس .

وبدأ الشرطي يصيح : “ماذا يحدث؟ ماذا لديك في يدك؟ طالباً منه إسقاط البندقية التي يحملها في يده ، ثم أمره بالابتعاد عنه زوجته، قائلاً: “انزل على الأرض! ابتعد عنها الآن! .

وبعد تحذير الرجل من الابتعاد عن زوجته، أطلق الشرطي أربعة طلقات ، وسقط الزوج “بيتس” على الأرض ، كما أصيبت زوجة “بيتس” خلال إطلاق النار.

وقالت صحيفة ” ريفيو جورنال ” أن ابنة الزوجين البالغة من العمر 10 سنوات كانت واقفة في مكان قريب من الواقعة ، لكن الشرطة نقلتها إلى مكان آمن.

فيما تم نقل الزوجين إلى أقرب مركز طبى حيث توفيّ الرجل ، وتم إجراء عملية جراحية لزوجته ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

 


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