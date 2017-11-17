14 ألف جندي أمريكي يشاركون في مناورات عسكرية بحرية جوية بين الولايات المتحدة واليابان

طوكيو(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الخميس، إن 14 ألف جندي أمريكي سيشاركون بمناورات عسكرية مع القوات البحرية اليابانية.

وأعلنت البحرية الأمريكية في بيان أن هذه المناورات تتم بمرافقة قطع بحرية أبرزها حاملة الطائرات رونالد ريغان وثلاث مدمرات قاذفة للصواريخ هي ستيثيم وتشايفي وماستن.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية ونظيرتها اليابانية بدأت اليوم مناورات جوية بحرية ضخمة قرب جزيرة أوكيناوا في جنوب غرب اليابان، وذلك في تدريب عسكري سنوي يتزامن هذه المرة مع تزايد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال البيان إن هذه المناورات السنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والأميركية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية.