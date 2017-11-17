مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروعين حول سوريا

أخفق مجلس الأمن الدولي، الخميس، في اعتماد أي من مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا، حول آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا.

وبدأت الجلسة بخلاف بين المندوبين الروسي والأمريكي حول ترتيب التصويت على مشروعي القرارين، حيث أصر كل منهما على أن يطرح مشروع الآخر للتصويت أولا.

وقرر رئيس مجلس الأمن السفير الإيطالي، طرح المسألة على التصويت وفق طلب السفير الروسي.

ولكن غالبية الأعضاء رفضوا أن يطرح مشروع القرار الروسي الصيني على التصويت بعد المشروع الأمريكي.

وأدى ذلك إلى سحب مشروع القرار الروسي الصيني، فصوت أعضاء المجلس على المشروع الآخر ليحصل على تأييد 11 عضوًا، وتعارضه روسيا وبوليفيا وتمتنع مصر والصين عن التصويت. وفشل مشروع القرار بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.