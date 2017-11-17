الجمعية الخيرية لداء السكري بالقصيم تقيم معرضاً تثقيفياً

سالم المطيري(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لداء السكري والغدد الصماء “سكر” بالقصيم مساء أمس ، معرضا تثقيفيا نوعيا بمناسبة اليوم العالمي للسكري ، ببريدة.

وياتي المعرض سعيا من الجمعية للتوعية بمرض السكري والضبط الصحي للمصابين به تحت شعار ” تحكم بالسكر ترتاح أكثر ” .

من جانبه بين رئيس مجلس ادارة جمعية ” سكر ” أحمد التويجري أن الجمعية تهدف إلى مساعدة المجتمع وتوعيته ميدانيا لخطر داء السكري والقدرة على اجتنابه أو التعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية الموجودةبالمعرض من خلال خبرات طبية تعمل بلجنة التثقيف بالجمعية .ويحتوي المعرض على أركان للعناية بالصحة والتغذية الصحية وقياس كتلة الجسم وركن خاص للقدم السكري و الركن الدوائي الذي يقدم توعية بالدواء لمرضى بالسكري.