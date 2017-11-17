المغرب وفرنسا يجددان عزمهما على مكافحة الإرهاب وتمويله

الرباط(صدى):

جددت المغرب وفرنسا عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله باعتباره أولوية في سياستهما.

وأفاد بيان صادر في ختام أعمال اللقاء الـ13 رفيع المستوى بين البلدين الذي عقد في الرباط بين كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، على التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتطوير الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، خاصة في سياق التهديد الذي يلقي بظلاله مع عودة المقاتلين الإرهابيين من سورية والعراق.

من جهة أخرى شددا على ضرورة العمل سويًا لإيجاد حل سياسي مستدام وشامل في ليبيا ودعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وعلى المستوى الثنائي عبر البلدان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بينهما ، ورغبتهما في توسيع مجالاته.