شاهد.. حضور جماهيري لـ فنان العرب محمد عبده في الرياض 

نورة الشهري(صدى):

أقام ” فنان العرب ” محمد عبده، مساء أمس (الخميس) حفله الغنائي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري مكتمل.

وملأ الجمهور جنبات المسرح فور دخول الفنان باحتفاء واسع، ليتغنى بجملة من أشهر وأهم أغانيه، مثل ” صوتك يناديني “، و” عاشق خزامى ” (لا تسألوني) وغيرها.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت يوم (الثلاثاء) عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، والتي بدأت أسعارها بـ200 ريال.