شاهد.. حضور جماهيري لـ فنان العرب محمد عبده في الرياض
أقام ” فنان العرب ” محمد عبده، مساء أمس (الخميس) حفله الغنائي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري مكتمل.
وملأ الجمهور جنبات المسرح فور دخول الفنان باحتفاء واسع، ليتغنى بجملة من أشهر وأهم أغانيه، مثل ” صوتك يناديني “، و” عاشق خزامى ” (لا تسألوني) وغيرها.
وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت يوم (الثلاثاء) عن نفاد تذاكر حفل محمد عبده، والتي بدأت أسعارها بـ200 ريال.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12651 ] نشر منذ 3 ساعات
يامحمد عبدو وش بقالك عشان تغني تعوذ من الشيطان والحق عمرك بتواصل الاعمال الخيريه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3394 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعلم ان البعض يستمع للاغاني ولكن حالته فرديه تخصه وهو محاسب عن نفسه
ولكن المصيبة ان تكون جهه تجمع الناس على المنكر
المجاهرة بالمعاصي تجلب المصائب والغلاء
فاللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
M-512[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ، اسأل الله حسن الخاتمة ، تذكرة ب200 ريال😱😲😷 والله لو سعرها بريال واحد مااخذتها ، مافيه أفضل من المساجد والاستماع للأهل الذكر .