شاهد.. تغير خطير في حالة خالد شاعري مريض السمنة بعد 4 سنوات

عادل الحربي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل، صورة تبين التطور الكبير لحالة الشاب خالد شاعري، مريض السمنة الأشهر بالمملكة، حيث تظهر انخفاض وزنه بشكل كبير.

يذكر أن وزن شاعري بلغ في عام 2013 نحو 610 كيلو، لكنه أصبح وزنه الآن 68 كيلو فقط، وذلك في إنجاز طبي كبير لفريق جراحات السمنة بمدينة الملك فهد الطبية.