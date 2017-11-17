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شاهد.. تغير خطير في حالة خالد شاعري مريض السمنة بعد 4 سنوات

شاهد.. تغير خطير في حالة خالد شاعري مريض السمنة بعد 4 سنوات
عادل الحربي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل، صورة تبين التطور الكبير لحالة الشاب خالد شاعري، مريض السمنة الأشهر بالمملكة، حيث تظهر انخفاض وزنه بشكل كبير.

يذكر أن وزن شاعري بلغ في عام 2013 نحو 610 كيلو، لكنه أصبح وزنه الآن 68 كيلو فقط، وذلك في إنجاز طبي كبير لفريق جراحات السمنة بمدينة الملك فهد الطبية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12651 ] نشر منذ 3 ساعات

حلو موفق

[ عدد التعليقات: 14111 ] نشر منذ 3 ساعات

ما شاء الله و تبارك

[ عدد التعليقات: 3394 ] نشر منذ 2 ساعتين

الاصرار والعزيمه آتت ثمارها بعد توفيق الله عز وجل

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