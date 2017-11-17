بالفيديو.. التركي يعفي هذه الجنسية من حملة ” وطن بلا مخالف ” لمدة 6 أشهر

عادل الحربي(صدى):

أعطى اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، مهلة للمصريين المقيمين والمخالفين لأوضاع الإقامة في المملكة 6 أشهر .

وقال التركي: ” لايزال أمام الأخوة المصريين 6 أشهر في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم, وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة “.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض اليوم ، بعنوان ” حملة وطن بلا مخالف “: ” نتحدث عن المخالفين من الأخوة المصريين المغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من العفو من الأثار المترتبة على بصمة مرحل والغرامات والرسوم ممن لم يغادر من تلقاء نفسه وجرى ضبطه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية ستطبق عليه الاجراءات النظامية “.