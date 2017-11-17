  • الجمعة 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تنظيم برنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكري

تنظيم برنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكري

تنظيم برنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكري
عادل الحربي(صدى):

نظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ممثلا بقسم التوعية الصحية اليوم برنامجًا توعويًا تحت شعار ” النساء والسكري ” , بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2017 م وذالك في منتزة البجيري بالدرعية .

وأوضح منسق البرامج بالمستشفى الطبيب عبدالله الزهراني أن البرنامج التوعوي الذي يشارك فيه 17 طبيباً مقيماً ، وعدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وطلاب الكليات الصحية , يتضمن إجراء فحوصات شاملة للعين للزوار ، تبدأ من قياس حدة الأبصار ، وأخذ العيوب الانكسارية للعين ، وقياس ضغط العين بالإضافة إلى قياس نسبة السكر في الدم , كما يشتمل البرنامج على قسم للتوعوية توزع من خلاله البروشورات التوعوية بداء السكري وطرق الوقاية منه ، بالإضافة إلى قسم الأطفال وتثقيفهم بالرسومات والكتيبات الملونة .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *