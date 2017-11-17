تنظيم برنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكري

عادل الحربي(صدى):

نظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ممثلا بقسم التوعية الصحية اليوم برنامجًا توعويًا تحت شعار ” النساء والسكري ” , بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2017 م وذالك في منتزة البجيري بالدرعية .

وأوضح منسق البرامج بالمستشفى الطبيب عبدالله الزهراني أن البرنامج التوعوي الذي يشارك فيه 17 طبيباً مقيماً ، وعدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وطلاب الكليات الصحية , يتضمن إجراء فحوصات شاملة للعين للزوار ، تبدأ من قياس حدة الأبصار ، وأخذ العيوب الانكسارية للعين ، وقياس ضغط العين بالإضافة إلى قياس نسبة السكر في الدم , كما يشتمل البرنامج على قسم للتوعوية توزع من خلاله البروشورات التوعوية بداء السكري وطرق الوقاية منه ، بالإضافة إلى قسم الأطفال وتثقيفهم بالرسومات والكتيبات الملونة .