مختص في ” الطقس “يتوقع هطول أمطار غزيرة على المملكة.. الأحد 

نايف السالم(صدى):

قال المختص في شؤون الطقس والظواهر المناخية زياد الجهني، إن المملكة ستشهد حالة اضطراب جوي في منتصف الأسبوع المقبل على أجزاء من شمال المنطقة الوسطى وغربها وجنوب غرب المملكة، وهطول أمطار غزيرة، مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف الجهني أن الحالة الممطرة ستبدأ اعتباراً من مساء الأحد المقبل من أقصى شمال المملكة باتجاه تبوك والقريات، وتمتد يوم الإثنين نحو منطقة المدينة وسواحلها وشرقها باتجاه حائل، وتصل صباح الثلاثاء لمنطقة مكة وسواحلها.

ولفت الجهني إلى إمكانية أن تؤثر الحالة الممطرة بشكل خفيف على منطقة الحدود الشمالية، وشمال المنطقة الوسطى باتجاه حائل والقصيم، مبيناً أن السحب الممطرة ستمتد بعد ذلك باتجاه الخفجي وحفر الباطن.