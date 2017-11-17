بالصور.. أمانة الشمالية تولي اهتماما خاصا بالنظافة

خالد الضبيبي(صدى):

أولت أمانة منطقة الحدود الشمالية اهتماما كبيرا وعناية خاصة بنظافة مدينة عرعر خدمة لسكانها ، حيث تقوم فرق النظافة بجمع النفايات من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والأراضي الفضاء وكل ما ينتج من مخلفات ترمى في الحاويات أو بجوارها أو في الأراضي الفضاء .

وأوضحت الأمانة ، في بيان لها ، أن الفرق وعمال النظافة يقومون وبشكل يومي بتنظيف ونقل جميع أنواع المخلفات حسب برنامج زمني محدد يغطي كامل المدينة .

وبينت أن أطول الشوارع والطرق التي يتم كنسها بلغ ( ٦٩١٢٩١ مترا طوليا) ، في حين بلغ عدد الحاويات والبراميل التي يتم تفريغها يومياً ( ٨٢٠٠)، وعدد معدات النظافة العاملة في المدينة (٩٤) معدة، وعدد العمالة المخصصة لالتقاط النفايات المبعثرة وما يرمى في الشوارع بالإضافة إلى العمالة المخصصة لأعمال الكنس اليدوي ويبلغ عددهم (٤٩٠) عاملاً، والتي تجمع محتويات الحاويات والبراميل والنفايات كبيرة الحجم .