بالفيديو.. هزاع الهزاع يتصدر قمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري
أصبح مهاجم نادي الاتفاق والمنتخب السعودي، هزاع الهزاع، أكثر اللاعبين تسجيلًا ومساهمة في إحراز الأهداف، في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.
وقال حساب موقع الإحصائيات الشهير ” أوبتا ” ، على ” تويتر ” : ساهم هزاع الهزاع في إحراز 77% من أهداف الاتفاق هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي ” سجل 7 صنع 3 ” ، نسبة أعلى من أي لاعب آخر في منافسة هذا الموسم.. قمة ” .
وقاد هزاع الاتفاق لاحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 11 نقطة.
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