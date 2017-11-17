بالفيديو.. هزاع الهزاع يتصدر قمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري

طلال الغامدي(صدى):

أصبح مهاجم نادي الاتفاق والمنتخب السعودي، هزاع الهزاع، أكثر اللاعبين تسجيلًا ومساهمة في إحراز الأهداف، في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال حساب موقع الإحصائيات الشهير ” أوبتا ” ، على ” تويتر ” : ساهم هزاع الهزاع في إحراز 77% من أهداف الاتفاق هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي ” سجل 7 صنع 3 ” ، نسبة أعلى من أي لاعب آخر في منافسة هذا الموسم.. قمة ” .

وقاد هزاع الاتفاق لاحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 11 نقطة.