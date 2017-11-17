وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة، وذلك عند الساعة 21:14 مساء أمس، حيث خلف الحادث سبع حالات وفاة وخمس إصابات، مشيراً الى ان حالتين حرجه نقلت مع فرقه الحجره واخريتين نقلت مع فرقه اضم وحاله متوسطه نقلت مع فرقه أخرى تتبع لمركز اسعاف اضم.

وبين الزهراني أنه تم التعامل مع الاصابات بالموقع اسعافياً وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى اضم، مؤكداً ان مجموع حالات الوفاة قد بلغ 7 حالات، ومبيناً ان عدد الفرق الاسعافية المشاركة بلغ 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.