الفيفا يعيد فتح باب بيع تذاكر مونديال كأس العالم

نواف السالم(صدى):

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ، باب بيع تذاكر مونديال كأس العالم روسيا 2018 ، مجددا ، بعد معرفة جميع المنتخبات المشاركة في المونديال .

وتستمر عملية البيع على شبكة الإنترنت على المستويين الدولي والمحلي بالنسبة للجماهير الروسية بأسبقية الحجز، حتى 28 نوفمبر الجاري .

وجرى توزيع 622 الف و117 تذكرة في المرحلة الأولى من القرعة العشوائية لبيع التذاكر من أصل ثلاثة ملايين و496 الف و204 طلب للحصول على التذاكر، بحسب الفيفا.

وجرى تقديم نحو 150 الف طلب للحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية التي يشارك فيها المنتخب الروسي في 14 يونيو 2018 بجانب أكثر من 300 الف طلب للمباراة النهائية التي تقام في 15 يوليو على استاد لوزنيكي في موسكو .

وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية من 105 دولارات بينما تبدأ الأسعار من 1280 روبيل (22 دولار) للجماهير الروسية.

ووفقا لأوامر السلطات الروسية فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة.

وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجانا بموجبها.