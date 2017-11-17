” الخدمة المدنية ” : 1753 وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد

علي القحطاني(صدى):

أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، وجود 1753 وظيفة صحية من أصل 3360 وظيفة ، تم طرحها خلال الشهر الحالي لم يتقدم عليها أحد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، أعلنت اليوم أسماء 1607 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ودعتهم لمراجعة فروعها المختلفة لإجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم، اعتباراً من الأحد المقبل.