” الخدمة المدنية ” : 1753 وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد
أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، وجود 1753 وظيفة صحية من أصل 3360 وظيفة ، تم طرحها خلال الشهر الحالي لم يتقدم عليها أحد.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، أعلنت اليوم أسماء 1607 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ودعتهم لمراجعة فروعها المختلفة لإجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم، اعتباراً من الأحد المقبل.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياجماعة الخير ذولا كيف يتكلمون معقول فيه وظائف محد تقدم عليها الشباب والبنات طايحين وشكلهم تخصصات طبيه ماحصلوا وظايف ارحموا عقولنا