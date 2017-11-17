بالصور.. افتتاح معرض الفن عطاء بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الرياض(صدى):

افتتح اليوم الدكتور، أحمد اليماني معرض الفن عطاء بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض مع نخبة من الفنانين التشكيليين من الرياض وخارجها.

يهدف المعرض إلى تحقيق أسمى درجات العطاء، ومن المقرر أن يكون ريع التذاكر لجمعية سند الخيرية لدعم أطفال مرضى السرطان.

وقال الفنان علي الوشمي، أنه يجب المشاركة لخدمة فئة من فئات المجتمع وأنه على استعداد تام لمثل هذه الفعاليات والمشاركات.

يذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 5 مساءا إلي 11 مساءا في بهو الجامعة.