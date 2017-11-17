بالصور.. النصر يسافر إلى القصيم استعدادًا لمباراة الرائد

طلال الغامدي(صدى):

نشر حساب نادي النصر الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، صورًا من تدريبات الفريق، الخميس، بالإضافة إلى صور مغادرة بعثة العالمي، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، آخر تدريباته، عصر اليوم الخميس، في الرياض، قبل أن يغادر إلى القصيم، استعدادًا لمباراة الرائد، مساء غد الجمعة.

ويستعد نادي النصر لملاقاة الرائد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.