داعش يهدد بقتل بابا الفاتيكان خلال احتفالات الكريسماس

واشنطن(صدى):

هدد تنظيم ” داعش ” الإرهابي بقتل بابا الفاتيكان، وتدمير كنيسة الفاتيكان خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

ونشرت قناة ” فوكس نيوز ” ، صورة جديدة منسوبة للتنظيم، ظهر فيها أحد عناصر ” داعش ” الملثمين أثناء قيادته سيارة، ويظهر عبر زجاجها مبنى كنيسة الفاتيكان، وحملت الصورة عبارة ” انتظروا الكريسماس الدامي ” .

وقال الخبير الأمني، بول كروكشينك، محلل شؤون الإرهاب لدى ” CNN ” : ” إن داعش يعتقد أن عمليات الدهس وسيلة ناجحة لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا وجذب انتباه وسائل الإعلام، كما أنه يرى في هذا الأسلوب خيارا سهلا لأنه لا يحتاج إلا إلى استئجار سيارة ما يجعل من الصعب جدا توفير حماية ضد عمل من هذا النوع ” .

وكان داعش دعا لهجمات المركبات قبل عام، على مجلته الإلكترونية ” روما ” ، وشجع أنصاره فيها على استخدام أكبر وأثقل مركبة يمكنهم الحصول عليها، واستهداف أكبر حشد يمكنهم العثور عليه .