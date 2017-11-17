بالفيديو.. تعرف على أخطر لاعبي أوراوا الياباني

طلال الغامدي(صدى):

تداول عشاق الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأخطر لاعبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، اللاعب البرازيلي رافائيل دا سيلفا، مطالبين لاعبي الهلال بالحذر منه قبل انطلاق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن نادي أوراوا مع تعاقد رافائيل دا سيلفا، في يناير الماضي، قادمًا من نادي البيركس نيجاتا الياباني، مقابل 600 ألف يورو، ولعب 23 مباراة مع فريقه في الدوري الياباني، وسجل 12 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

وشارك اللاعب البرازيلي مع أوراوا في 9 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وأحرز 7 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا. وتبلغ دقة تسديد رافائيل دا سيلفا على المرمى 100% تقريبًا خلال الأدوار النهائية، حيث إنه سدد 5 تسديدات نتج عنها 5 أهداف.