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قرقاش يدعو الدول العربية بتبني خطاب موحد يرفض الطائفية

قرقاش يدعو الدول العربية بتبني خطاب موحد يرفض الطائفية
أبوظبي(صدى):

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أنور قرقاش ، بتبني توجه عربي موحد ، يرفض الهيمنة والطائفية والسطوة الإقليمية .

وقال قرقاش ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس : ” خيارات العرب واضحة جليّة في هذه المفاصل، إما أن نراهن على توجه عربي جامع، يرفض الهيمنة والطائفية والسطوة الإقليمية، أو نروّج لوصايات إقليمية ونلبسها أثواب المقاومة والمذهب والحزب ” .

وتابع : ” وفي خضم التحديات الحالية يبدو راسخا أن الخيار العربي هو الأسلم، فدونه اسـتحواذ المذهب والحزب على حساب الأوطان الحرة وخطر تشظي ما تبقى لنا من موقع وكرامة. الإختبار عسير و الحلّ في الإجماع العربي ” .

واختتم قرقاش تغريداته قائلا : ” أما الخطاب المذهبي المغلف بشعارات المقاومة والممانعة فلا يمثل بديلا للموقف العربي ، فهو نموذج تعرى بنفاقه وازدواجيته وببعده المذهبي وسعيه لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني ” .


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