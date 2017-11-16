” بأيدي مكية 2 ” يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

استقبل معرض ” بأيدي مكية٢ ” مساء اليوم الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر صفر لعام 1439هـ مدير مركز التنمية الاجتماعبة بمكة المكرمة يتقدمهم أ.ساعد بن محيل السواط، يرافقه مدير قسم الجمعيات أ.محمد الشهري، ومسؤولي العلاقات العامة.

حيث كان في استقبالهم مدير عام شركة ” شبه الجزيرة ” القائمة على المعرض أ.مروان باعارمة، ومديرة القسم النسائي أ.جوهرة الشريف، ومسؤولات العلاقات العامة.

تم الاطلاع خلالها على النسخة الثانية من معرض (بأيدي مكية) والذي تميز بجودة في المنتجات، وعناية تامة بالمخرج وطريقة تقديمه.

بالاضافة الى زيارة مجموعة ” روز باريس ” والمتخصصة في تصميم وتنسيق الحفلات، بكافة المستلزمات.

هذا وقد أعرب ” السواط ” عن إعجابه وتقديره بما رآه من مشاريع وطنية ضخمة، تحرص على تحقيق التوطين والاستدامة المالية للأسر.

وأكّد على إستعداد مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة لدعم التعاون مع ” شبه الجزيرة ” في سبيل خدمة الأسر المنتجة.

يُذكر أن معرض ” بأيدي مكية٢ ” قد افتتح يوم السبت الماضي، وينطلق بحلته الجديدة على مدى عشرة أيام قادمة ليستقبل عددًا من الضيوف من أعلام مكة وأعيانها، والإعلاميين.