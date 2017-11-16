بالصور.. وزير التجارة يطلق شركة ” بيان للمعلومات الائتمانية “

سعيد العجل(صدى):

أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم شركة ” بيان للمعلومات الائتمانية ” كأول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقا لرؤية 2030، وذلك بحضور أكثر من 500 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة و ممثلي البنوك والمؤسسات التمويلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمملكة.

وأكد معاليه خلال الحفل أهمية الدور المنتظر التي تقوم به ” بيان ” في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج بالإضافة الى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تساهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة ووفقا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.

كما أوضح معاليه أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة و ذلك استناداً على مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل في المملكة والتي تعتبر الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر بالإضافة الى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث أن هناك ضعف في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية والتي لا تتعدا 6% في الوقت الراهن مما أضعف الثقة في تلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة بيان أنه من المقرر أن يكون لتقارير ” بيان ” التي تغطي أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة” دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالآجل وذلك من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة – بزيادة بنسبة 100% لكمية المعلومات المتوفرة حاليا – ومدعومة بمتوسطات الأسواق مما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات بالإضافة الى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعما للتصدير. كما اعتمدت الشركة منصة ذكية موحدة تم تطويرها باستخدام أحدث الأنظمة التقنية عالميا وبأعلى معايير الحماية مما يمكنها من تحقيق رؤيتها الطموحة التي تتمثل في أن تكون الشركة الرائدة في مجال تقديم المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال وأن تساعد عملاؤها على اتخاذ قرارتهم الائتمانية على بيّنة.

الجدير بالذكر أن بيان ” هي شركة معلومات ائتمانية تعتبر أول شركة ائتمانية متكاملة عالميا في معلومات الأعمال تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتأسست بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة مغلقة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الانماء وبنك الخليج الدولي.

هذا ويتوقع أن تخلق بيان بيئة أعمال مرنة للاقتصاد السعودي مما يرفع مستوى تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الدولي والمؤشرات المتعلقة بمستوى الشفافية ومؤشرات سهولة الحصول التمويل. كما سيكون لها دور فعال في رفع مستوى التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر نظرا لوجود مرجعية موثقة لمعلومات الأعمال من ائتمان ومعلومات مالية.