إيفانكا ترامب لمرشح جمهوري متهم بالتحرش: مكانك في الجحيم

واشنطن(صدى):

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتهامات روى موور، المرشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتحرش الجنسي بفتيات قاصرات، قائلة: ” هناك مكان في الجحيم بجوار الذين يعتدون على الأطفال ” .

وأكدت إيفانكا ترامب، أنها لا تشكّ أبدًا في مصداقية السيدات اللواتي اتهمن ” مور ” بالتحرش جنسيًا بهن، ولكنها لم تطالبه بالانسحاب من الانتخابات، كما فعل كثيرون من قادة الحزب الجمهوري.