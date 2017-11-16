إيفانكا ترامب لمرشح جمهوري متهم بالتحرش: مكانك في الجحيم
علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتهامات روى موور، المرشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتحرش الجنسي بفتيات قاصرات، قائلة: ” هناك مكان في الجحيم بجوار الذين يعتدون على الأطفال ” .
وأكدت إيفانكا ترامب، أنها لا تشكّ أبدًا في مصداقية السيدات اللواتي اتهمن ” مور ” بالتحرش جنسيًا بهن، ولكنها لم تطالبه بالانسحاب من الانتخابات، كما فعل كثيرون من قادة الحزب الجمهوري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38101 ] نشر منذ 2 ساعتين
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