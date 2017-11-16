شروط ” التعليم ” للإيفاد للمدارس الخارجية

حمود العنزي(صدى):

فتحت وزارة التعليم، باب الترشيح لإيفاد المعلمين والمعلمات إلى مدارس وأكاديميات الخارج للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

واشترطت وزارة التعليم أن يكون المرشح حاصلاً على البكالوريوس في مادة التخصص، وأن يكون عمره بين 30 و50 عاماً، أن يكون المرشح على رأس العمل، وأن يكون معلماً في التخصص المرشح للإيفاد عليه، وألا يكون معلماً للصفوف الأولى، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة.

وعن ترشيح قائد المدرسة اشترطت وزارة التعليم أن يكون أمضى 6 سنوات في القيادة المدرسية، وأن يكون المرشح على رأس العمل كقائد مدرسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، أما بالنسبة للمشرف التربوي فاشترطت أن يكون قد أمضى 3 سنوات في الإشراف التربوي التخصصي للمادة المرشح لها، وأن يكون على رأس العمل.

ووجّهت الوزارة إدارات التعليم بتشكيل لجان لاستقبال المرشحين وتحديد من تنطبق عليهم الشروط، وإجراء المقابلات، ورصد درجات المفاضلة، على أن ترفع نتائج الترشيحات إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه 24 /4/ 1439هـ.